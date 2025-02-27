Про це 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, зауваживши, що Сполучені Штати – провідна економіка та військова сила у світі. Україні було важливо продовжувати співпрацю зі США.

До теми Україна та США нарешті порозумілися: все про "вирішальну" угоду щодо копалин

Які є нюанси цієї угоди

Як наголосив Ус, ще до виборів у США лунали думки, що Україні потрібно зацікавити чимось Трампа, аби в разі перемоги співпраця з нашою державою продовжилася.

Тому у жовтні 2024 року з'явився План перемоги, в якому деякі пункти, ймовірно, були написані саме під Трампа. Серед них – заміна у Європі американських військ на українські. Однак поки цього не зробиш, адже наша держава перебуває у повномасштабній війні. До того ж для такого рішення потрібно, аби Україна вступила в НАТО. Інший пункт стосувався рідкоземельних металів.

Сполучені Штати спершу шантажували Україну. Початкові умови були аж надто жорсткими. Але обидві делегації далі фпрацювали. І зараз текст угоди значно кращий, ніж був.

Коли прочитав текст угоди, то мене не покидала думка, що це більше нагадує меморандум, а не угоду. Ймовірно, угода буде пізніше. Зараз йде перша частина процесу. А далі буде друга – складніша. Там вже треба буде ратифікацію угоди у Верховній Раді,

– зазначив Ус.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський заявив, що між США та Україною погоджена рамкова угода щодо корисних копалин. Була інформація, що президент України полетить до Штатів 28 лютого, аби підписати угоду.