Соглашение о полезных ископаемых является "большим обязательством США" и будет подписано сегодня, – Трамп

В США началась встреча Зеленского и Трампа. Президент Штатов заявил, что во время нее будет подписано соглашение по полезным ископаемым.

Трамп назвал ее "большим обязательством США", а Зеленский взамен выразил надежду что она "станет шагом вперед для Украины". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что сказали Трамп и Зеленский о соглашении по редкоземам

Трамп заявил, что украинские редкозема США собираются использовать для всего, что производит страна, в частности, для военного оружия, а также для искусственного интеллекта.

"Это была бы замечательная сделка, если бы мы смогли остановить войну", – сказал он.

Зеленский поблагодарил Трампа за это соглашение и добавил, что хочет поговорить с ним о том, на что готовы США для достижения мира.

Он также выразил надежду, что Украина и Штаты вместе смогут остановить Путина.

К слову, накануне в Белом доме решали, кто именно будет подписывать соглашение об украинских ископаемых. Отчет администрации Трампа указывает на то, что подписантами будут не президенты.

"К Зеленскому присоединяется первый вице-премьер Украины, министр экономики Юлия Свириденко. Она подпишет соглашение о полезных ископаемых с министром финансов США Скоттом Бессентом через посольство Украины", – говорится в отчете.