Трамп назвав її "великим зобов'язанням США", а Зеленський натомість висловив сподівання що вона "стане кроком вперед для України".

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Трамп заявив, що українські рідкоземи США збираються використовувати для всього, що виготовляє країна, зокрема, для військової зброї, а також для штучного інтелекту.

"Це була б чудова угода, якби ми змогли зупинити війну", – сказав він.

Зеленський натомість подякував Трампу за цю угоду і додав, що хоче поговорити із ним про те, на що готові США задля досягнення миру.

Він також висловив сподівання, що Україна та Штати разом зможуть зупинити Путіна.

Відомо, що саму угоду підписуватимуть міністр економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент.