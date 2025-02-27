Трамп может остаться ни с чем: что получит Украина от соглашения с США

Украина и США, вероятно, подпишут соглашение о полезных ископаемых 28 февраля в Вашингтоне. Она предполагает создание совместного Инвестиционного фонда, в который будут вкладывать средства оба государства.

В геополитике Дональд Трамп ведет себя как бизнесмен, так было в случае с соглашением. Об этом 24 Каналу рассказал доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий, добавив, что президент США привык получать желаемое и добиваться цели.

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Чем выгодна сделка для Украины

Украине следует понимать, как работает Дональд Трамп, чтобы противодействовать некоторым его качествам. Также важно, что интересы нашего государства всегда должны быть на первом месте. Разумеется, Трамп хочет заработать из-за соглашения об ископаемых, но это должно быть на паритетных и взаимовыгодных с Украиной условиях.

Для Украины выгодно пользоваться возможностями Соединенных Штатов Америки, если мы правильно построим отношения по инвестициям. Но, рассматривая этот меморандум, который нам предлагают подписать, я не вижу там ничего конкретного,

– подчеркнул Андрей Городницкий.

Если Трамп хочет извлечь какую-то пользу из украинских ископаемых, мы должны понять, какой будет роль Украини, есть ли у нее мажоритарная доля, или паритетно распределенный заработок. Надо знать, как используют средства, кто будет их вкладывать. Если американцы с украинцами будут вместе инвестировать – это другой вопрос.

"Итак, есть очень много неизвестных факторов. Но если нас побуждают добывать ископаемые, а затем эти средства будут направляться на развитие или инвестицию в государство– это большой плюс. Раньше такого не было", – добавил политический эксперт.

Трамп пытается балансировать

Получение прямого инвестирования в Украину станет очень хорошим шагом. Так можно устранить огромное количество коррупционных рисков, средств, которые попадали в частные карманы и оседали даже не в нашем государстве.

Трамп пытается балансировать свои отношения между всеми странами. Он хочет даже в России заработать средства, но вряд ли ему это удастся,

– подчеркнул Андрей Городницкий.

Если Украина и США действительно пойдут на все условия России, Трамп уже не сможет сказать, что он только стоит в стороне и не является стороной конфликта,

А если Украина не пойдет на условия России, то Трампу ничего не дадут и он останется у разбитого корыта по крайней мере со стороны страны-агрессорки,

– подытожил политический эксперт.

Заметим, Кабмин уже одобрил подписание соглашения с США о создание Инвестиционного фонда восстановления. Он предусматривает 6 ключевых пунктов, среди которых отмечается, что украинские недра и ресурсы остаются украинскими, но Украина будет вносить 50 процентов будущих поступлений от природно-ресурсных активов в Фонд. Собранные средства будут вкладываться в проекты по восстановлению.