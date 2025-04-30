Ратификация соглашения о недрах: Шмыгаль рассказал, когда в Раде начнут обсуждение
- Украина и США стремятся заключить соглашение о полезных ископаемых, которое вступит в силу после ратификации Верховной Радой.
- Обсуждение ратификации соглашения в Верховной Раде может начаться уже 1 мая.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что соглашение, вероятно, подпишут в течение ближайших суток.
Украина и Соединенные Штаты стремятся заключить соглашение о полезных ископаемых. Однако, документ вступит в силу только после ратификации Верховной Радой.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, когда это может произойти. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его комментарий в эфире телемарафона.
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Когда в Раде начнут обсуждение по ратификации соглашения о недрах
Прежде всего стоит отметить, что соглашение о полезных ископаемых будет иметь статус международного и силу закона. По словам украинского премьера, оно также пройдет ратификацию в Верховной Раде. Обсуждение этого может начаться уже завтра, 1 мая.
Завтра у нас предусмотрены консультации с председателями групп и фракций, руководством нашего парламента относительно деталей этого соглашения. Мы будем их знакомить, у нас есть предварительная такая договоренность,
– говорит Шмыгаль.
Он объясняет, что после подписания соглашения с министром финансов Соединенных Штатов Скоттом Бессентом оно возвращается к правительству. После этого оно вместе с соответствующими сопроводительными документами направит соглашение на ратификацию в Раду.
Заметим, Шмыгаль также выразил надежду, что соглашение о недрах подпишут в течение ближайших суток. По его словам, сейчас украинская и американская стороны уже дорабатывают окончательные детали документа.