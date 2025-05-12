Соглашение о недрах: Вениславский назвал один из возможных вариантов получения Украиной оружия

Подписанное соглашение об ископаемых между Украиной и США предусматривает возможность зачислять поставки оружия как взносы в специальный фонд. В то же время есть и другие пути их получения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Федора Вениславского для Radio NV. Он объяснил, каким образом Вашингтон может оказывать помощь Киеву.

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Как Украина может получить оружие

По его словам, новый механизм, согласно договору, позволяет США предоставлять Украине оружие в рамках их финансовых взносов. Однако это не означает, что другие формы поставки оружия, в частности через гранты или решения президента США, одобренные Конгрессом, не будут функционировать.

Это уже вопрос коммуникации между нашим Министерством обороны, между нашим Офисом президента и Соединенными Штатами Америки, соответствующими институтами, которые будут принимать такие решения,

– сказал он.

Нардеп отметил, что Украина и в дальнейшем будет работать для того, чтобы использовать различные механизмы для получения тех образцов вооружения, которые кроме США никто дать не может.

Он также сказал, что соглашение о полезных ископаемых не содержит четких гарантий безопасности для Украины, но является основой для стратегического партнерства. По его мнению, экономические интересы США в Украине позже могут стать основой для будущего обеспечения безопасности и давления на Россию.