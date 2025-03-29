Странно выглядит: почему Украине надо осторожно общаться с США по полезным ископаемым

США предоставили Украине новое соглашение по полезным ископаемым – не "рамочное", а полный документ. Очевидно, он совсем невыгоден для нас, поэтому его необходимо доработать.

В то же время надо быть осторожными, чтобы Вашингтон не подумал, что Киев затягивает время или вообще отказывается от соглашения. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович.

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Как нужно общаться с США по недрам

Новый проект от США по полезным ископаемым, который якобы недавно появился в публичном пространстве, абсолютно невыгоден Украине. По словам политолога, соглашение довольно странно выглядит, но необходимо продолжать отстаивать национальные интересы, вносить коррективы и работать над созданием документа, что будет устраивать обе стороны.

Штаты действуют таким образом, потому что считают, что Украина находится в ситуации, когда чуть ли не вынуждена подписывать такие соглашения,

– отметил он.

Президент США Дональд Трамп таким образом хочет продемонстрировать американским избирателям, что зарабатывает деньги, а не только раздает. Мол, "я – не Джо Байден. При мне Америка станет богаче". Однако это не означает, что Украина должна соглашаться на любые условия.

Как сообщила министр экономики Юлия Свириденко, правительство получило соглашение от США и уже начало над ним работать. Игорь Рейтерович надеется, что парламентарии внесут все необходимые изменения и документ можно будет ратифицировать в Верховной Раде.

Этот процесс требует осторожности: с одной стороны, мы не должны дать американцам впечатление, что отказываемся или затягиваем, с другой – важно продемонстрировать, что обсуждение продолжается и учитываются все важные факторы для принятия решения,

– объяснил политолог.

Это обычная практика, когда две страны пытаются получить лучшие условия для себя. Украина в этой ситуации не должна уступать США.