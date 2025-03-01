Во время визита Владимира Зеленского 28 февраля 2025 года в Вашингтон, вероятно, должно было быть подписано соглашение о полезных ископаемых Украины. Этого не произошло, учитывая спор лидеров США и Украины.

Директор по коммуникациям при Украинском конгрессовом комитете Америки Андрей Добрянский рассказал 24 Каналу, что многие политики и эксперты в Соединенных Штатах Америки считают, что результаты встречи в Вашингтоне удовлетворили только Владимира Путина. Риторика администрации США разделяет американцев и украинцев.

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Стратегическое партнерство с США

Андрей Добрянский отметил, что из-за недоразумения между администрацией Трампа и Зеленским было сорвано подписание соглашения о полезных ископаемых.

Это потеря для США. Документы, стулья и ручки – все было подготовлено к заключению договора,

– сказал он.

Джей Ди Вэнс заявил, что президент Украины якобы с неуважением относится к Соединенным Штатам Америки, Трамп же в ответ, вероятно, решил показать, что так вести себя нельзя. Добрянский предположил, что это могло стать причиной отсрочки сделки.

Важно! Владимир Зеленский заявил о готовности подписать соглашение с США о полезных ископаемых, но подчеркнул важность формирования обязательств по безопасности Украины. Часть американских сенаторов поддерживает договор, тогда как другие требуют четких гарантий суверенитета Украины, опасаясь втягивания США в войну.

Однако лидер США не сказал, что все полностью отменено – он готов на это, когда будет нужно.

"Возможно, Украина еще подпишет договор об ископаемых, когда Трамп будет в Европе на каком-то саммите", – предположил директор по коммуникациям при Украинском конгрессовом комитете.

Он добавил, что Россия также может каким-то образом влиять на этот процесс, однако пока неизвестно, что именно на уме у Кремля.