США настойчиво пытались убрать фразу о гарантиях безопасности из соглашения с Украиной, – NYT

Администрация Дональда Трампа была против того, чтобы в тексте соглашения о полезных ископаемых шла речь о гарантиях безопасности для Украины. Американские чиновники настойчиво пытались убрать этот пункт.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

Читайте также Украина и США наконец-то поладили: все о "решительном" соглашении по ископаемым

США были против формулировки о гарантиях безопасности

При обсуждении соглашения Владимир Зеленский настаивал на том, чтобы в документе были детализированы обязательства по гарантиям безопасности для Украины. Однако тогда администрация Трампа отклонила эту просьбу.

Официальные лица в США утверждали, что финансовые интересы Вашингтона по отношению к украинским металлическим рудам, минералам, нефти и природному газу "подразумевают гарантии безопасности, и что такое соглашение станет стимулом для предотвращения российской оккупации этих ресурсов".

Проект от вторника (25 февраля, – 24 Канал) включал предварительную формулировку о том, что Соединенные Штаты будут принимать "меры по защите взаимных инвестиций", имея в виду американское обязательство защитить участки ресурсных месторождений, некоторые из которых находятся вблизи линии фронта,

– отметили в NYT.

Черновик сделки, которая предусматривает передачу США доходов Украины от природных ресурсов, содержит новую редакцию, что касается именно гарантий безопасности – формулировка была добавлена в конце переговоров. Украина настаивала на этом положении, однако оно не содержит никаких конкретных обязательств США.

Напомним, 26 февраля Владимир Зеленский подтвердил, что между США и Украиной согласованно "рамочное соглашение" по ископаемым, не требующее ратификации. В нем также нет положений о Фонде в 500 миллиардов долларов и полной собственности США, речь идет именно о "совместной собственности".

Президент Украины стремился, чтобы гарантии безопасности были включены в соглашение о полезных ископаемых и их упоминание появилось в 10 пункте документа. По словам Зеленского, теперь успех сделки будет зависеть от Дональда Трампа.