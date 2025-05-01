Опубликован полный текст соглашения о недрах между США и Украиной: основные пункты документа

Обнародован полный текст соглашения между США и Украиной о создании Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления. В документе в частности предусматриваются гарантии для американских партнеров, а также зачисление военной помощи в качестве взноса в капитал.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на распоряжение Кабмина о подписании Соглашения между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления.

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Какие ключевые пункты прописаны в соглашении о недрах

30 апреля 2025 года в Вашингтоне между Украиной и США было подписано стратегическое Соглашение о недрах, которое предусматривает глубокое экономическое сотрудничество между странами и предоставляет американской стороне доступ к украинским ресурсам.

Полный текст соглашения о недрах / Документ Кабмина

Ключевые пункты соглашения о недрах: