Соглашение США и Украины: в Вашингтоне заявили, что уже готовы подписать договор по недрам

В США подтвердили, что сделка с Украиной по редкоземельным металлам может состояться на следующей неделе. Таким образом Киев сможет отдать долг Соединенным Штатам за оказанную помощь во время полномасштабной войны.

Официальный Вашингтон готов подписать соглашение на следующей неделе. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на комментарий спецпредставителя США по вопросам Ближнего Востока Стива Уиткоффа в комментарии CNN.

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Когда Украина и США могут заключить соглашение о недрах

Стив Уиткофф рассказал ведущему Джейку Тепперу, что Соединенные Штаты оказывали Украине помощь при каденции администрации Джо Байдена безвозмездно. Он повторил слова Дональда Трампа, отмечая, что Украина должна США много денег.

Уиткофф также заявил, что Европа помогает Украине меньше, чем Соединенные Штаты.

Поэтому Украина может возместить средства экономическим соглашением об украинских полезных ископаемых.

Я ожидаю, что соглашение будет подписано на следующей неделе,

– сказал Уиткофф.

Напомним, Владимир Зеленский во время своей пресс-конференции заявил, что сумма, которую хотят получить США с редкоземельных металлов вдвое больше, чем долг Украины. Однако Украина вынуждена пойти на такое соглашение, ведь до сих пор нуждается в помощи.

Соглашение, которое хочу заключить с Украиной США, предусматривает доступ к 50% доходов от добытых полезных ископаемых без права собственности Соединенных Штатов на физические ресурсы.