Начнется на 16-й день, – британский генерал спрогнозировал проблему на Ближнем Востоке

Израиль и ХАМАС 15 января заключили соглашение о прекращении огня. Процесс имеет три этапа, второй из которых может привести к ухудшению ситуации.

Такое мнение 24 Каналу высказал генерал-майор Вооруженных сил Великобритании в отставке Чип Чепмен, отметив, что Израиль может продолжать проводить короткие военные операции. Для нормализации ситуации можно будет привлечь другую страну.

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Почему соглашение о прекращении огня может быть неэффективным

По мнению генерал-майора, соглашение о перемирии не будет длительным. Само соглашение имеет три этапа, первый из которых является самым легким.

Я считаю, проблема начнется на 16-й день, когда они начнут переговоры по второму этапу. В этом будут серьезные препятствия,

– подчеркнул он.

По словам Чепмена, не следует ожидать длительное прекращение огня. Возможно, будет происходить "война между войнами", когда Израиль не покинет идею проведения коротких операций, когда это будет необходимо для будущего сохранения их безопасности. Если будет угроза со стороны ХАМАСа, то Израиль нарушит прекращение огня.

Заметьте! Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп высказал мнение о том, что мирное соглашение невозможно с обеих сторон. Пока что говорится лишь о прекращении огня, а не о признании и дипломатических отношениях.

С другой стороны, еще раньше Израиль указал в доктрине "Операция ради победы" 2020 года, что ХАМАС-армия террора, основана на ракетах. Однако сейчас ХАМАС потерял свои потуги в этом отношении.

У них, видимо, уже нет армии. Да, мы видели много людей, которые ходили с оружием в руках, когда были освобождены заложники, но это было больше политическим шоу, чем реальной военной мощью,

– отметил генерал-майор.

Он подытожил, что нужно иметь надежду относительно продолжительности перемирия, но ожидать худшего. Для дальнейшей нормализации на Ближнем Востоке, есть возможность привлечь к этому процессу, например, Саудовскую Аравию.

"Однако для того, чтобы это произошло, не обязательно нужна дорожная карта мира, а карта чего-то, содержащего постепенные шаги на будущее, чтобы попытаться убедиться, что прекращение огня будет продолжаться в дальнейшем", – добавил Чепмен.