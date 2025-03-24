В соглашении Украины и США о ценных ископаемых кроется коварный нюанс, – WSJ

Украина и США планируют подписать соглашение о редкоземельных ископаемых. Западные журналисты проанализировали, какой подвох оно может скрывать.

Дональд Трамп говорил, что может предоставить Украине больше оружия в обмен на доступ к минеральным ресурсам страны. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Wall Street Journal.

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Результат сделки будет зависеть от битвы

Воплотить этот план на самом деле не так просто. Это связано с тем, что многие полезные ископаемые, которые представляют наибольший интерес для США, расположены в тех регионах, оккупированных Россией или которым угрожает наступление России.

Доступ к ценным украинским природным ресурсам будет зависеть от битвы за восток Украины.

Мы стремимся заключить соглашение с Украиной, по которой они собираются обеспечить то, что мы им даем, своими редкоземельными и другими вещами,

– объяснил Трамп.

Несмотря на то, что месторождения редкоземельных ископаемых нашли в нескольких частях Украины, самое известное месторождение расположено на территории, которая охватывает линию фронта.

Украина имеет и другие ископаемые

В то же время Украина также ставит на карту важные для нее вещи. Наше государство имеет значительные залежи других ценных минералов, в частности лития, кобальта и титана. Украина имеет крупнейшие в Европе запасы титана, который используется для изготовления сплавов для самолетов и морских кораблей, и лития, который используется в аккумуляторах.

Впервые план предоставить США доступ к украинским полезным ископаемым представил Владимир Зеленский. Предложение Трампа обменять ресурсы на военную помощь перекликается с его тезисами о том, что огромные минеральные богатства Афганистана могут оплатить войну там.

Западные эксперты выразили определенный скептицизм относительно того, что некоторые украинские полезные ископаемые, в частности, редкоземельные, можно будет добывать в ближайшем будущем. Самая большая проблема заключается в их расположении.

Кроме того, редкоземельные металлы очень дорогие для добычи, а известные месторождения в Украине гораздо меньше, чем в США.

Вадим Денисенко, политолог и бывший народный депутат Украины, заявил, что идея заключалась бы в том, чтобы украинские ресурсы были открыты для западных союзников после достижения мирного соглашения.

США также хотят что-то получать

Помощь со стороны США, в частности, ракеты большой дальности, передовые системы ПВО и постоянные поставки артиллерийских снарядов, была важным фактором, который помогал Украине защищаться от российского вторжения.

Трамп сейчас сигнализирует о готовности продолжать поддержку Киева пока в этом есть что-то для США, однако он также говорил об уменьшении финансового бремени финансирования обороны Украины.