Минфин США обвинил Зеленского в срыве сделки на миллиарды долларов

Министр финансов США Скотт Бессент обвинил Зеленского в срыве "изощренного плана" Трампа по сближению Украины и США. По его словам, президент Украины отказался подписать соглашение на 500 миллиардов долларов о "редкоземах".

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что президент Дональд Трамп имел "очень изящный план" сближения Украины и США, который предусматривал экономическое партнерство.

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Зеленский обещал подписать соглашение о минералах, но передумал

Однако, по его словам, реализации этого сценария помешал отказ Владимира Зеленского подписать соглашение по "редкоземельным металлам".

Бессент отметил, что перед Мюнхенской конференцией президент Украины якобы заверил его в готовности подписать соглашение на сумму 500 миллиардов долларов. Она предусматривала передачу американским компаниям прав на добычу стратегически важных украинских полезных ископаемых.

Президент Зеленский эскалирует ситуацию. Многие его заявления в Мюнхене были неприемлемыми. Когда я встретился с ним, он заверил меня, что подпишет соглашение по минералам. Он этого не сделал,

– сказал глава Минфина США.

По словам Бессента, Трамп стремился приблизить Украину к США через экономическое сотрудничество. Последовательность событий должна была быть такой:

Сначала заключить выгодную сделку и продемонстрировать американцам, что Украина – надежный партнер.

После этого использовать экономическое присутствие США в Украине как "щит безопасности".

На финальном этапе – заставить Россию сесть за стол переговоров, угрожая усилением санкций.

Отвечая на вопрос о возможном усилении или сворачивании санкций против России, Бессент назвал это "очень хорошей характеристикой" ситуации, намекнув, что экономическое соглашение с Украиной могло бы стать рычагом давления на Кремль.

Ранее в Офисе президента отмечали, что стратегические ресурсы Украины не могут быть "разменной монетой" без гарантий безопасности и взаимной выгоды.

