Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины Алексей Плотников рассказал 24 Каналу, что существует техническая сторона несогласованности будущего договора между Украиной и США. В то же время остается открытым вопрос наличия на украинской территории ископаемых на сумму, заявленную Дональдом Трампом.

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Соглашение оказалось недоработанным

Плотников отметил, что США получили скорее концептуальное предложение с украинской стороны по привлечению к добыче ископаемых. Однако соглашение оказалось недоработанным.

С самого начала никто не говорил американской стороне, что и где имеется и на каких условиях будет добываться. Поэтому, когда США отработали соглашение так, как они его видят, оказалось, что видение украинской стороны несколько иное,

– отметил экономист.

Поэтому была, по его мнению, вероятно, техническая сторона несогласованности этого договора. В то же время не нужно считать, что он предусматривает какую-то кабалу.

За годы Независимости у нас были конкурентные преимущества, которыми мы поощряли иностранцев. Мы говорили, что у нас хорошее географическое положение, черноземы, рабочая сила. Сейчас война, все это изменилось и теперь поощряются иностранцы тем, что у нас есть ископаемые, можем построить предприятия с низкой обработкой и возить продукцию в Западную Европу. Однако все это на уровне концептуальных предложений поощрения,

– сказал он.

К слову. По данным издания Sky News, Владимир Зеленский не готов подписать соглашение с США по добыче редкоземельных металлов из-за ряда проблемных вопросов. Как пишет издание, пока соглашение "не отражает партнерство", а содержит "только односторонние обязательства Украины".

Относительно конкретных ископаемых, которые есть в наличии в Украине, то их оценка проводилась еще во времена Советского Союза. Поэтому, по словам доктора экономических наук, трудно сказать насколько она соответствует действительности.

Кроме того, много месторождений остались на оккупированных территориях. Соответственно, непонятно, на каких условиях будет подписано это соглашение. Также некоторые месторождения находятся в частной собственности, и непонятно, что делать с их владельцем.

В то же время это соглашение является достаточно абстрактным, ведь нет конкретики, каких именно ископаемых оно касается – редкоземельных или не редкоземельных, касается ли оно тех ископаемых, которые могут быть найдены в будущем,

– подчеркнул он.

Однако, по мнению Алексея Плотникова, все это можно проработать, и за определенное время такое соглашение может быть подписано.

Напомним, что ранее Дональд Трамп сделал резкое заявление относительно соглашения о редкоземельных ископаемых. Президент США отметил, что Киев и Вашингтон "достаточно близко" в подписании договора. По его словам, или это соглашение будет подписано, или "у нас будет много проблем" с Украиной. Трамп также объяснил, что таким образом хочет компенсировать уже потраченные на помощь Украине средства США.