Доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України Олексій Плотніков розповів 24 Каналу, що існує технічна сторона неузгодженості майбутнього договору між Україною та США. Водночас залишається відкритим питання наявності на українській території копалин на суму, заявлену Дональдом Трампом.

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Угода виявилась недопрацьованою

Плотніков зауважив, що США отримали імовірніше концептуальну пропозицію з українського боку щодо залучення до видобутку копалин. Однак угода виявилась недоопрацьованою.

З самого початку ніхто не казав в американській стороні, що і де мається і на яких умовах буде видобуватися. Тому, коли США відпрацювали угоду так, як вони її бачать, виявилось, що бачення української сторони дещо інше,

– зазначив економіст.

Тому була, на його думку, імовірно, технічна сторона неузгодженості цього договору. Водночас не потрібно вважати, що він передбачає якусь кабалу.

За роки Незалежності у нас були конкурентні переваги, якими ми заохочували іноземців. Ми казали, що в нас гарне географічне становище, чорноземи, робоча сила. Зараз війна, все це змінилося і тепер заохочуються іноземці тим, що у нас є копалини, можемо побудувати підприємства з низькою обробкою і возити продукцію до Західної Європи. Проте все це на рівні концептуальних пропозицій заохочення,

– сказав він.

До слова. За даними видання Sky News, Володимир Зеленський не готовий підписати угоду із США щодо видобутку рідкісноземельних металів через низку проблемних питань. Як пише видання, наразі угода "не відображає партнерство", а містить "лише односторонні зобов'язання України".

Щодо конкретних копалин, які є в наявності в Україні, то їхня оцінка проводилась ще за часів Радянського Союзу. Тому, за словами доктора економічних наук, важко сказати наскільки вона відповідає дійсності.

Крім того, багато родовищ залишились на окупованих територіях. Відповідно, незрозуміло, на яких умовах буде підписана ця угода. Також деякі родовища перебувають в приватній власності, і незрозуміло, що робити з їхнім власником.

Водночас ця угода є досить абстрактною, адже немає конкретики, яких саме копалин вона стосується – рідкісноземельних чи не рідкісноземельних, чи торкається вона тих копалин, які можуть бути знайдені в майбутньому,

– підкреслив він.

Однак, на думку Олексія Плотнікова, все це можна опрацювати, і за певний час така угода може бути підписана.

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп зробив різку заяву щодо угоди про рідкісноземельні копалини. Президент США наголосив, що Київ та Вашингтон "достатньо близько" у підписанні договору. За його словами, або ця угода буде підписана, або "у нас буде багато проблем" з Україною. Трамп також пояснив, що у такий спосіб хоче компенсувати вже витрачені на допомогу Україні кошти США.