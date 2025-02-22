Йдеться, зокрема, про гарантії безпеки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Нагадаємо, що саме відсутність згадок про гарантії і стала причиною відмови у підписанні першого проєкту угоди.

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Джерело в Офісі президента розповіло, що команди працювали минулої ночі, до ранку. Однак говорити, що проєкт угоди про рідкісноземельні копалини зі США покращили в інтересах України все ще передчасно.

З точки зору безпеки ще залишаються певні питання, які треба доопрацювати,

– сказав співрозмовник.