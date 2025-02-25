В Еврокомиссии заявили, что не предлагали Украине новое соглашение о полезных ископаемых

В Брюсселе заявили, что Европа не предлагала Украине свое соглашение о редкоземельных металлах. Украина и ЕС уже несколько лет сотрудничает с нашей страной в этом направлении, а потому заявление еврокомиссара касалось дальнейшей работы.

Еврокомиссия опровергла информацию о якобы предложении по соглашения о полезных ископаемых с ЕС. Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на пресс-конференцию представителя Еврокомиссии Томаса Ренье.

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Предложения по новому соглашению нет

Томас Ренье заявил, что взаимовыгодное соглашение по украинским критическим минералам касалось партнерства, которое заключено с Украиной с 2021 года.

ЕС имеет партнерство с Украиной по критическому сырью, формализованное через наш меморандум о взаимопонимании. Поэтому это было подписано четыре года назад,

– заявил представитель.

Такое сотрудничество с Украиной действует в рамках партнерств ЕС по критическому сырью, которые имеют целью поставлять в европейские страны полезные ресурсы, способствовать созданию местной добавленной стоимости и развивать потенциал в странах-партнерах.

Стефан Сежурне во время встречи в Киеве еще раз подтвердил, что работа по выполнению этого меморандума о взаимовыгодном партнерстве и взаимопонимании продолжается.

Европейский Союз в вопросе сотрудничества с Украиной по полезным ископаемым не собирается конкурировать с США, а просто хочет ускорить давние партнерские отношения. ЕС никогда не будет требовать договоренностей, которые не будут "взаимовыгодными", что отличается от подхода Соединенных Штатов.