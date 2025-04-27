Никакого "долга" за помощь: Украина согласовала с США новые условия соглашения об ископаемых

Во время Spring Meetings Всемирного банка и МВФ украинская делегация провела продуктивные переговоры по соглашению о полезных ископаемых. Киев и Вашингтон согласовали, что прежняя помощь США не будет частью документа.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

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Какие "красные линии" Украины в соглашении об ископаемых

Так, Денис Шмыгаль провел важную встречу с министром финансов США Скоттом Бессентом, которая в частности была сосредоточена на соглашении о полезных ископаемых между странами. Премьер отметил, что над документом работают юридические команды и есть хороший прогресс.

Главное – четко определили наши красные линии, соглашение должно соответствовать европейским обязательствам, а также не противоречить Конституции и законодательству Украины. Оно должно обязательно быть ратифицировано Парламентом,

– указал глава правительства.

В то же время Шмыгаль отметил, что Украина и США договорились, что в документе не засчитывается помощь, предоставленная до его подписания.

Заметим, что советник президента США по нацбезопасности Майк Волц заверил, что соглашение об ископаемых с Украиной будет заключено. Он отметил, что участники переговоров упорно работали в течение выходных. По словам Волца, Трамп полон решимости подписать документ.