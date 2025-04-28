Украина хочет как можно скорее подписать соглашение о полезных ископаемых с США, – МИД

Украина и США продолжают работу над соглашением о полезных ископаемых. В МИД надеются, что документ удастся подписать как можно быстрее.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова спикера МИД Украины Георгия Тихого во время общения с пользователями в соцсети Х.

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Что в МИД думают о соглашении об ископаемых с США

Георгий Тихий отметил, что Украина заинтересована в подписании соглашения о полезных ископаемых с США. Однако для утверждения нужен взаимоприемлемый и взаимовыгодный текст и детали этого соглашения.

Представитель МИД отметил определенный прогресс в рамках работы над документом украинской и американской команд. В частности был подписан меморандум о намерениях. Работа над соглашением продолжается ежедневно.

И мы хотели бы видеть это завершенным и зафиксированным на бумаге как можно скорее,

– добавил он.

Тихий добавил, что Украина хотела бы, чтобы такое соглашение работало в пользу обоих народов и приносило пользу двум странам.

Заметим, что днем ранее премьер Денис Шмыгаль рассказал, что Украина и США договорились о том, что в соглашение о полезных ископаемых не засчитывается помощь, предоставленная до его подписания.