Украина хочет как можно скорее подписать соглашение о полезных ископаемых с США, – МИД
- Украина и США работают над соглашением о полезных ископаемых, которое надеются подписать как можно быстрее.
- Георгий Тихий отметил о прогрессе в переговорах, подписан меморандум о намерениях, и работа продолжается ежедневно.
Украина и США продолжают работу над соглашением о полезных ископаемых. В МИД надеются, что документ удастся подписать как можно быстрее.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова спикера МИД Украины Георгия Тихого во время общения с пользователями в соцсети Х.
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Что в МИД думают о соглашении об ископаемых с США
Георгий Тихий отметил, что Украина заинтересована в подписании соглашения о полезных ископаемых с США. Однако для утверждения нужен взаимоприемлемый и взаимовыгодный текст и детали этого соглашения.
Представитель МИД отметил определенный прогресс в рамках работы над документом украинской и американской команд. В частности был подписан меморандум о намерениях. Работа над соглашением продолжается ежедневно.
И мы хотели бы видеть это завершенным и зафиксированным на бумаге как можно скорее,
– добавил он.
Тихий добавил, что Украина хотела бы, чтобы такое соглашение работало в пользу обоих народов и приносило пользу двум странам.
Заметим, что днем ранее премьер Денис Шмыгаль рассказал, что Украина и США договорились о том, что в соглашение о полезных ископаемых не засчитывается помощь, предоставленная до его подписания.