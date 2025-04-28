Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника МЗС України Георгія Тихого під час спілкування з користувачами у соцмережі Х.

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Що у МЗС думають про угоду про копалини з США

Георгій Тихий наголосив, що Україна зацікавлена в підписанні угоди про корисні копалини зі США. Проте для затвердження потрібний взаємоприйнятний і взаємовигідний текст і деталі цієї угоди.

Речник МЗС наголосив на певному прогресі у рамках роботи над документом української та американської команд. Зокрема було підписано меморандум про наміри. Робота над угодою триває щодня.

І ми хотіли б бачити це завершеним і зафіксованим на папері якомога швидше,

– додав він.

Тихий додав, що Україна хотіла б, щоб така угода працювала на користь обох народів і приносила користь двом країнам.

Зауважимо, що днем раніше прем'єр Денис Шмигаль розповів, що Україна та США домовилися про те, що в угоду про корисні копалини не зараховується допомога, надана до її підписання.