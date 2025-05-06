Как в Украине упорно не замечают стратегическую победу в сотрудничестве с США

Эта неделя обещает быть насыщенной как геополитическими событиями, так и внутриполитической борьбой.

Что не так со шквалом критики соглашения

На геополитической сцене нас, похоже, ждет развязка в реализации "мирного плана" Дональда Трампа. Точнее – раскрытие карт в этом раунде покера. Об этом заявила Лана Зеркаль, информирует 24 Канал.

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Об этом я напишу отдельно, но сегодня не могу пройти мимо внутриполитического фестиваля критики и лозунгов относительно "соглашениям о минералах", как называют соглашения об экономическом сотрудничестве и создании Фонда инвестиций в восстановление Украины.

По состоянию на сейчас, это уже пакет разноуровневых соглашений, которые определяют правовую рамку экономического сотрудничества между США и Украиной, а также позволяют устранить одну из основных точек напряжения между президентами.

Сам факт подписания соглашения был представлен министром финансов США Скоттом Бессентом как "королевский подарок" (royal flush) Трампа президенту Владимиру Зеленскому в мирных переговорах с Россией. За поребриком, несмотря на обычную дерзость, уже признают, что заключение этого соглашения значительно ухудшает их позиции в контактах с США.

Впрочем, в Украине обсуждают не эту победу. Прямо как в анекдоте о спасенном мальчике. "Вы мальчика спасли? А шапочка где?".

Оказывается, у нас очень много знатоков тактики ведения переговоров и специалистов по праву Делавэра. В Делавэре зарегистрировано более половины компаний из списка Fortune 500. Прогрессивное законодательство штата выгодно для бизнеса, а потому привлекло более миллиона корпораций с инвесторами из Великобритании, Германии и Швейцарии.

При этом почти никто не обращает внимание как на значительное изменение подхода к формату сделок, так и на их направленность. Если посмотреть на трансформацию подходов к формату договоренностей в течение двух месяцев, становится понятно, что мы избежали целого ряда неприемлемых для Украины условий из предыдущих проектов, смогли сбалансировать интересы сторон и обеспечили создание базы для развития частного инвестирования в восстановление украинской экономики.

В то же время американскому бизнесу не предоставляются особые привилегии перед другими инвесторами, а взносы сторон в Фонд, который создается для инвестирования только в Украину, предусматривают исключительно новые средства. США могут засчитывать как взносы стоимость нового оружия, а не компенсацию за предыдущую помощь США. Взносы Украины в Фонд будут поступать от новых лицензий на добычу редкоземельных материалов, нефти и газа и составят 50% от уплаты ренты в бюджет.

Фонд инвестирует только в Украину (природные ресурсы и связанную инфраструктуру) и именно поэтому получает право делать первое предложение по инвестициям в проекты в Украине. А прибыль от деятельности Фонда партнеры могут начать делить через 10 лет.

Отсутствие "бумажных" гарантий безопасности

Основная критика, кроме места расположения "шапочки", касается "гарантий безопасности". Их в соглашении и не могло быть, потому что предмет соглашения совсем другой. Да и какие гарантии в современном мире могут обеспечить безопасность? Действительно ли можно полагаться на обязательства, зафиксированные на бумаге?

В "бумажные" гарантии уже не верят ни Польша, ни тем более страны Балтии. Безопасность будущего – вопрос ресурсов для закупки и производства оружия. DFC (американская финансовая институция, которая от США является соучредителем Фонда) у себя на сайте пишет о "историческом документе и месседже России, что Америка имеет свой интерес в Украине". На самом деле это сигнал инвесторам, что США не просто поддерживают Украину, а встраивают ее в собственную стратегическую орбиту.

Потому что в сфере добычи природных ресурсов проекты имеют очень длинный горизонт – в среднем 18 лет от обнаружения месторождения до начала функционирования полноценного действующего актива. При стоимости разработки одной шахты от полумиллиарда до миллиарда долларов.

Нам резонно не нравится основная идея Трампа, которая заключается в том, чтобы вознаградить США за их прошлую военную и финансовую поддержку Украины, но пока эта идея уже претерпела существенные изменения. Именно соглашения создают конкретные рамки для дальнейшего экономического сотрудничества между США и Украиной, что должно обеспечить поддержку политической доброй воли со стороны США в будущем.

Однако успех реализации этих соглашений, как и дальнейшее развитие договорной базы, зависит от нашей способности. Никто, кроме нас, не заинтересован в нашем успехе, а потому надо помнить слова Теодора Рузвельта: "Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть".

Поэтому на этой неделе главная внутриполитическая интрига – способна ли Верховная Рада, несмотря на политические ссоры и сплошное недоверие к правительству, ратифицировать "минеральное соглашение" вместо того, чтобы лить воду на мельницу россиян, которые очень хотят это соглашение "сбить".