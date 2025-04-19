Есть ли упоминание о "долге" Украины: в Минэкономики раскрыли новое соглашение о недрах с США

США долгое время настаивали на том, чтобы в рамках соглашения о полезных ископаемых Украина обязалась вернуть средства за всю предоставленную с 2022 года военную помощь. В Минэкономики ответили, прописан ли в новом тексте договора "долг" Киева.

Заместитель министра экономики Тарас Качка в эфире телемарафона заявил, что проект соглашения с США о недрах не содержит никаких упоминаний о каких-либо долговых обязательствах Украины, передает 24 Канал.

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Что говорят в Минэкономики

Качка отметил, что в документе не идет речь о трансформации военной помощи в долг. Суть соглашения заключается в том, чтобы она была выгодна обоим государствам.

Речь идет об инвестициях в Украину, которые дают народу Соединенных Штатов возможность заработать, одновременно не признавая это как определенный долг или изменение условий помощи, которую предоставляли,

– пояснил заместитель министра.

По его словам, должен быть создан инвестиционный Фонд Украины и США, который будет иметь "привилегированное право" вкладывать средства в "широкий круг объектов". Прежде всего, это это разработка полезных ископаемых.

Чиновник отметил, что Киев тоже заинтересован в инвестициях в инфраструктуру – дорожную, портовую, энергетическую.

Также он рассказал, что 24 апреля команды Украины и США встретятся в Вашингтоне для обсуждения соглашения об ископаемых.

Напомним, что 17 апреля Украина и Соединенные Штаты уже подписали меморандум, который свидетельствует о намерении финализировать и заключить соглашение о недрах.