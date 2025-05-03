Зеленский ответил, чем соглашение о полезных ископаемых выгодно Украине и США

Представители Украины и Соединенных Штатов 1 мая подписали так называемое ресурсное соглашение. Как следствие, будет создан Инвестиционный фонд восстановления, в который будут вкладывать оба государства.

Важность такого соглашения прокомментировал Президент Украины. В разговоре с журналистами он сообщил, что документ выгоден для страны, передает 24 Канал со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Соглашение выгодно Украине и США

По мнению Президента Украины, соглашение о совместной добыче полезных ископаемыхн важно как для нашего государства, так и для США. Он надеется, что благодаря этому удастся получить необходимое количество систем противовоздушной обороны.

Соглашение о полезных ископаемых сегодня выгодно обеим сторонам. Я сказал, что считаю, что наши команды пойдут друг другу на встречу для того, чтобы быть очень конструктивными, чтобы дата подписания была зафиксирована,

– отметил Зеленский.

Он добавил, что Фонд и само соглашение о ресурсах даст возможность Украине защищать будущие инвестиции США. Также оно вселяет веру в построение правильных экономических инвестиций. А, предоставленные системы ПВО, помогут уберечь нашу землю и людей.

"Поэтому мы готовы, чтобы вкладом в это были системы ПВО. Я сказал Трампу о том количестве – он мне сказал, что они будут над этим работать, это не бесплатные вещи. И я хотел бы иметь возможность, чтобы у нас был доступ к закупке американского оружия, – подчеркнул Президент Украины.

Соглашение с США – историческое

Президент напомнил, что Конгресс в 2025 году предоставил Украине пакет помощи на 15 миллиардов долларов. Есть такая же сумма, которую "разбили" на 2026 год. Возникает вопрос, можно ли благодаря Фонду получить всю эту помощь сейчас, то есть 30 миллиардов долларов. Это будет вклад американской стороны. Свою часть Украина понемногу начнет отдавать.

Он выразил убеждение, что об этом уже договорено, а историчность заключения соглашения с США "в том, что американцы могут впервые прийти на украинский рынок".

"Логика в том, что это реинвестирование. То есть, деньги не выходят из Украины. Только если стороны потом договорятся, что через 20 лет фонд все нормально, строится, добыча, не сырье продают, а много всего. Например, Украина хочет потратить свои деньги на инфраструктуру, тогда если Украина вытягивает деньги, то и американцы так будут делать", – объяснил президент.

Важно, что добытые ископаемые будут продавать в США без пошлины. Зеленский также сообщил, что часть ископаемых находится возле города Покровск Донецкой области. Учитывая это, соглашение важно в плане безопасности.

Трамп говорит мне, и это моя очень серьезная гарантия, что Украину не будут россияне трогать. Мы здесь партнеры, и мы будем это защищать всеми своими силами,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, премьер-министр Украины раскрыл детали соглашения об ископаемых. В частности оно предусматривает создание Фонда на условиях 50/50, все природные ресурсы остаются собственностью украинского народа, США не засчитывают предыдущую военную помощь как долг. Также соглашение не противоречит нашему курсу в ЕС.