Важливість такої угоди прокоментував Президент України. У розмові з журналістами він повідомив, що документ вигідний для країни, передає 24 Канал з посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Угода вигідна Україні та США

На думку Президента України, угода про спільний видобуток корисних копалин важлива як для нашої держави, так і для США. Він сподівається, що завдяки цьому вдасться отримати необхідну кількість систем протиповітряної оборони.

Угода про корисні копалини сьогодні вигідна обом сторонам. Я сказав, що вважаю, що наші команди підуть одне одному на зустріч для того, щоб бути дуже конструктивними, щоб дата підписання була зафіксована,

– зауважив Зеленський.

Він додав, що Фонд і сама угода щодо ресурсів дасть можливість Україні захищати майбутні інвестиції США. Також вона вселяє віру у побудову правильних економічних інвестицій. А, надані системи ППО, допоможуть вберегти нашу землю та людей.

"Тому ми готові, щоб внеском у це були системи ППО. Я сказав Трампу про ту кількість – він мені сказав, що вони будуть над цим працювати, це не безкоштовні речі. І я хотів би мати можливість, щоб у нас був доступ до закупівлі американської зброї, – наголосив Президент України.

Угода зі США – історична

Президент нагадав, що Конгрес у 2025 році надав Україні пакет допомоги на 15 мільярдів доларів. Є така сама сума, яку "розбили" на 2026 рік. Виникає питання, чи можна завдяки Фонду отримати всю цю допомогу зараз, тобто 30 мільярдів доларів. Це буде вклад американської сторони. Свою частину Україна потрохи почне віддавати.

Він висловив переконання, що про це вже домовлено, а історичність укладання угоди з США "в тому, що американці можуть вперше прийти на український ринок".

"Логіка в тому, що це реінвестування. Тобто, гроші не виходять з України. Тільки якщо сторони потім домовляться, що через 20 років фонд все нормально, будується, видобуток, не сировину продають, а багато всього. Наприклад, Україна хоче витратити свої гроші на інфраструктуру, тоді якщо Україна витягує гроші, то й американці так робитимуть", – пояснив президент.

Важливо, що видобуті копалини продаватимуть в США без мита. Зеленський також повідомив, що частина копалин перебуває біля міста Покровськ Донецької області. З огляду на це, угода важлива у безпековому плані.

Трамп каже мені, і це моя дуже серйозна гарантія, що Україну не будуть росіяни чіпати. Ми тут партнери, і ми будемо це захищати всіма своїми силами,

– наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України розкрив деталі угоди про копалини. Зокрема вона передбачає створення Фонду на умовах 50/50, всі природні ресурси залишаються власністю українського народу, США не зараховують попередню військову допомогу як борг. Також угода не суперечить нашому курсу в ЄС.