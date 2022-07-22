Для Украины здесь больше победы

Об этом 24 каналу рассказал политолог Владимир Фесенко. Он говорит, что для экономических и политических интересов Украины зерновое соглашение с россией здесь больше победы.

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По его словам, нужно быть реалистами. "Если бы не было этого специфического соглашения, которое не мы подписывали с россиянами, а отдельно подписывали его с нами и с ними, то тогда бы такой договоренности вообще не было", – говорит он.

А так это решает проблему для нас – 20 миллионов тонн зерна можно будет экспортировать, а для нас это весомо в нынешней экономической ситуации. К тому же это поможет освободить место для хранения урожая на следующий год,

– объяснил Фесенко.

Почему Украина пошла на это соглашение

Эксперт отметил, что организацией подписания такого соглашения занималась не только Турция, но и ООН. Этому способствовали и западные партнеры, потому что они тоже пошли на определенные решения.

"Всех волнует продовольственная ситуация в мире, в частности, недопущение голода и обострение продовольственного кризиса. Именно это была главная цель этой договоренности", – отмечает Фесенко.

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По его мнению, в первую очередь здесь выиграл мир, и Украина тоже. "Да, у россиян есть свои бонусы – они получили возможность экспорта зерна из своих портов, но это будет контролируемо и ограничено", – ответил он.

Политолог отметил, что санкции на экспорт товаров из россии не вводились.

Это можно критиковать, но для россии экспорт зерна – это не критично. Доходов от экспорта у них меньше, чем от нефти или газа. А вот для нас это критически важно. Поэтому в этом мы выиграли гораздо больше,

– подытожил Фесенко.

Фесенко о зерновом соглашении между Украиной и россией: видео



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