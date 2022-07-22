Для України тут більше перемоги

Про це 24 каналу розповів політолог Володимир Фесенко. Він каже, що для економічних та політичних інтересів України зернова угода з росією тут більше перемоги.

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За його словами, треба бути реалістами. "Якщо б не було цієї специфічної угоди, яку не ми підписували з росіянами, а окремо підписували її з нами та з ними, то тоді б такої домовленості взагалі не було", – каже він.

А так це вирішує проблему для нас – 20 мільйонів тонн зерна можна буде експортувати, а для нас це вагомо в нинішній економічній ситуації. До того ж, це допоможе звільнити місце для зберігання врожаю на наступний рік,

– пояснив Фесенко.

Чому Україна пішла на цю угоду

Експерт зазначив, що організацією підписання такої угоди займалася не лише Туреччина, а й ООН. Цьому сприяли і західні партнери, бо вони теж пішли на певні рішення.

"Усіх хвилює продовольча ситуація в світі, зокрема недопущення голоду та загострення продовольчої кризи. Саме це була головна мета цієї домовленості", – наголошує Фесенко.

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На його думку, в першу чергу, тут виграв світ, і Україна також. “Так, росіяни мають свої бонуси – вони отримали можливість експорту зерна зі своїх портів, але це буде контрольвано та обмежено”, – відповів він.

Політолог зазначив, що санкцій на експорт товарів з росії не запроваджували.

Це можна критикувати, але для росії експорт зерна - це не критично. Доходів від експорту в них менше, ніж від нафти чи газу. А от для нас це критично важливо. Тому в цьому ми виграли набагато більше,

– підсумував Фесенко.

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