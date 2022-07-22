Для України тут більше перемоги
Про це 24 каналу розповів політолог Володимир Фесенко. Він каже, що для економічних та політичних інтересів України зернова угода з росією тут більше перемоги.
До теми Зернова угода, відбудова України й повернення людей: головне зі звернення Зеленського
За його словами, треба бути реалістами. "Якщо б не було цієї специфічної угоди, яку не ми підписували з росіянами, а окремо підписували її з нами та з ними, то тоді б такої домовленості взагалі не було", – каже він.
А так це вирішує проблему для нас – 20 мільйонів тонн зерна можна буде експортувати, а для нас це вагомо в нинішній економічній ситуації. До того ж, це допоможе звільнити місце для зберігання врожаю на наступний рік,
– пояснив Фесенко.
Чому Україна пішла на цю угоду
Експерт зазначив, що організацією підписання такої угоди займалася не лише Туреччина, а й ООН. Цьому сприяли і західні партнери, бо вони теж пішли на певні рішення.
"Усіх хвилює продовольча ситуація в світі, зокрема недопущення голоду та загострення продовольчої кризи. Саме це була головна мета цієї домовленості", – наголошує Фесенко.
Зверніть увагу Яка роль росії у реалізації зернових домовленостей: чітке пояснення Кубракова
На його думку, в першу чергу, тут виграв світ, і Україна також. “Так, росіяни мають свої бонуси – вони отримали можливість експорту зерна зі своїх портів, але це буде контрольвано та обмежено”, – відповів він.
Політолог зазначив, що санкцій на експорт товарів з росії не запроваджували.
Це можна критикувати, але для росії експорт зерна - це не критично. Доходів від експорту в них менше, ніж від нафти чи газу. А от для нас це критично важливо. Тому в цьому ми виграли набагато більше,
– підсумував Фесенко.
Фесенко про зернову угоду між Україною та росією: відео
Україна підписала зернову угоду: що вона передбачає
- Під егідою ООН створять Спільний координаційний центр. До нього увійдуть представники Туреччини, України, ООН та росії. Вони гарантують безпечне пересування суден, які братимуть участь у транспортуванні зерна з українських портів.
- Важливо зазначити, що контроль над українськими портами повністю залишається за українською стороною. Руху жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна, не буде.
- Документ діятиме 120 днів із дня підписання. Опісля його можуть продовжити на такий самий період, якщо одна зі сторін не захоче розірвати його.
- Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков вважає, що угода про розблокування українських портів для вивезення зерна підписана на вигідних для нас умовах. Українська сторона самостійно супроводжуватиме і відповідаємо за все, що відбувається з нашого боку.