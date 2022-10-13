Россия пригрозила выходом из зерновой сделки и выдвигает свои требования
Москва угрожает выйти из зерновой сделки. Страна-агрессор хочет, чтобы ее требования по экспорту российского зерна и удобрений в страны Африки и Азии были выполнены.
Об этом заявил представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. Он считает, что соглашение о поставках зерна должно быть "равноправным".
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Страна-агрессор требует "справедливости"
Гатилов намекнул, что Россия может "пересмотреть" соглашение об экспорте зерна.
Если мы увидим, что на российской стороне соглашения ничего не происходит – экспорт российского зерна и удобрений, то извините, нам придется посмотреть на это по-другому,
– сказал Гатилов.
На вопрос, может ли Россия воздержаться от поддержки возобновления соглашения по зерну из-за опасений, он ответил:
Есть такая возможность. Мы не против поставки зерна, но это соглашение должно быть равноправным, оно должно быть справедливым и справедливо выполняться всеми сторонами,
– заявил он.
Россия хочет сорвать зерновую инициативу
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия готовит почву, чтобы попытаться сорвать зерновую инициативу. Партнеров уже информируют об этом.