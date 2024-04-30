Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник озвучил 24 Каналу мнение, какие именно ресурсы Украина может получить от США. Вместе с тем в Воздушных силах заявили, что Украине пригодятся и неисправные самолеты F-16.

Интересно Украина может вернуть себе инициативу на фронте благодаря помощи от США, – Financial Times

Два ресурса от США

Черник рассказал, что Украина банально может получить в этом документе всего 2 вещи – как можно больше денег и как можно больше оружия. Вот так оно и будет. Ни за какие другие рамки Украина не выйдет.

Моя мечта по безопасности, простите, несмотря на то, что меня считают аналитиком фактов, это то, чтобы армия США зашла на территорию Украины. Прямой военный союз с США имеют 18 стран. Кстати Афганистан еще в лице их первого так называемого демократического президента также это соглашение имел,

– отметил военный эксперт.

Он добавил, что Япония имеет такое соглашение, Южная Корея имеет такое соглашение. Когда условно в Одессе появится бригада морских котиков, несколько подводных лодок класса "Лос-Анджелес", несколько ударных миноносцев, а где-то возле Стрыя будет ударно-бомбардировочная эскадрилья и около 3 авиационных бригад на F-35 или еще лучше на F-15, это будет хорошо.

"Когда вот такое будет по периметру Украины, вот тогда мы выдохнем", – заметил полковник запаса ВСУ.

Союз с США или вступление в НАТО

По его словам, технически, если бы посыпалось правительство Путина и если бы Россия стала на путь дезинтеграции и было гарантировано понимание неприменения ядерного оружия, то процедура прямого военного союза с США легче и быстрее.

Еще раз напомню, проходить процедуру согласования с 32 странами – это головоломка,

– подчеркнул Черник.

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