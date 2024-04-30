Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник озвучив 24 Каналу думку, які саме ресурси Україна може отримати від США. Разом з тим у Повітряних силах заявили, що Україні стануть у пригоді й несправні літаки F-16.

Цікаво Україна може повернути собі ініціативу на фронті завдяки допомозі від США, – Financial Times

Два ресурси від США

Черник розповів, що Україна банально може отримати в цьому документі всього 2 речі – якнайбільше грошей і якнайбільше зброї. Ось так воно й буде. Ні за які інші рамки Україна не вийде.

Моя безпекова мрія, даруйте, попри те, що мене вважають аналітиком фактів, це те, щоб армія США зайшла на територію України. Прямий воєнний союз із США мають 18 країн. До речі Афганістан ще в особі їхнього першого так званого демократичного президента також цю угоду мав,

– зазначив військовий експерт.

Він додав, що Японія має таку угоду, Південна Корея має таку угоду. Коли умовно в Одесі з'явиться бригада морських котиків, кілька підводних човнів класу "Лос-Анджелес", кілька ударних міноносців, а десь біля Стрия буде ударно-бомбардувальна ескадрилья та зо 3 авіаційні бригади на F-35 або ще ліпше на F-15, це буде добре.

"Коли ось таке буде по периметру України, ось тоді ми видихнемо", – зауважив полковник запасу ЗСУ.

Союз із США чи вступ у НАТО

За його словами, технічно, якби посипався уряд Путіна і якби Росія стала на шлях дезінтеграції й було гарантоване розуміння незастосування ядерної зброї, то процедура прямого воєнного союзу зі США легша та швидша.

Ще раз нагадаю, проходити процедуру погодження з 32 країнами – це головоломка,

– наголосив Черник.

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