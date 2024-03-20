Украина и США скоро могут подписать соглашение по безопасности, – Ермак

Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал соглашение по безопасности с Соединенными Штатами. По его словам, подготовка к подписанию документа продолжается.

Об этом он сообщил на брифинге после встречи с советником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном. Кроме этого, Ермак прокомментировал и предстоящий Саммит мира.

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Вопрос соглашения и Саммита мира

Андрей Ермак на брифинге сообщил, что уже очень скоро будет подготовлено соглашение по безопасности с США. Тогда украинский и американский президенты смогут подписать документ, который действительно будет историческим. Он отметил, что раньше мало кто верил, что документ по безопасности, согласованный в Вильнюсе, станет возможным.

Сегодня уже более тридцати стран подписали эту декларацию, скоро будет сорок. Я думаю, что очень скоро мы сможем подготовить, и наши лидеры смогут подписать соглашение с Соединенными Штатами, которое действительно, я уверен, будет историческим,

– сказал Ермак.

Кроме этого, во время выступления глава Офиса президента отметил, что не считает, что Саммит мира нужно переносить.

Считаю, что нужно использовать этот момент. Вы знаете, что последняя встреча советников глав государств собрала 84 страны. И я считаю, что количество этих стран растет,

– сказал Ермак.

По словам главы ОП, сейчас никто не говорит уже, что саммит это что-то нереальное. На сегодня уже обсуждаются даты, место, детали и тому подобное.

Кроме этого, он добавил, что последний визит специального представителя Китая дает осторожную надежду на то, что Поднебесная также будет принимать в этом процессе участие.

Соглашения по безопасности соглашения