Украина отказалась создать фонд на 500 миллиардов долларов по полезным ископаемым, – Bloomberg

Украина отвергла требования США по созданию фонда в размере 500 миллиардов долларов, который стал бы частью соглашения о предоставлении Вашингтону доли в добыче редкоземельных полезных ископаемых.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. В своем материале журналисты ссылаются на слова неназванного украинского чиновника, который знаком с ходом переговоров.

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Украина отказалась выполнить требование США

Фонд на 500 миллиардов долларов должен был бы компенсировать США помощь, предоставленную Украине с начала российского вторжения. В то же время Украина утверждает, что фактическая сумма полученной поддержки примерно в пять раз меньше и составляет более 90 миллиардов долларов.

По словам источников издания, участникам переговоров нужно больше времени, чтобы завершить соглашение, поскольку текущий проект, предложенный США, содержит "некоторые сомнительные элементы", а Владимир Зеленский не готов его одобрить.

Еще одной причиной отказа стало отсутствие гарантий будущей военной и финансовой помощи со стороны США.

Напомним, соглашение об ископаемых президент обсудил со спецпосланником Китом Келлогом во время его визита в Киев. 21 февраля в вечернем обращении к украинцам глава государства отметил, что "команды из Украины и США работают над проектом соглашения между нашими правительствами".

Впоследствии в Bloomberg сообщили, что Киев хочет подписать соглашение об ископаемых во время встречи Трампа и Зеленского.