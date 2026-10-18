Зеленский заявил, что до сих пор переживает предательство со стороны Дональда Трампа

Дизельное соглашение между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным потрясло Украину. Киев почувствовал, что теряет сильного союзника.

В интервью NBC News президент Зеленский рассказал о своем отношении к соглашению Трампа и Путина.

Чувствует ли Зеленский предательство со стороны Трампа?

Журналистка поинтересовалась у украинского лидера, чувствует ли он до сих пор себя преданным президентом Трампом и Соединенными Штатами.

Я абсолютно честно поделился всеми своими чувствами. И мои чувства не изменились,

– ответил глава государства.

В недавнем интервью Пирсу Моргану Зеленский заявил, что чувствует себя преданным из-за соглашения Трампа и Путина.

Президент подчеркнул, что не пойдет на территориальные или политические уступки ради чьих-то коммерческих или геополитических интересов. "Мы не продаем нашу страну", – сказал политик.

Он также выразил сожаление по поводу потери сильного "партнера" – Соединенных Штатов Америки.

Уже в новом интервью президент предупредил: если США официально встанут на сторону России, Украина не сможет устоять. В то же время Зеленский надеется, что Трамп будет на стороне Украины или, по крайней мере, займет нейтральную позицию.

Зеленский считает, что договоренность Трампа о поставках российского дизельного топлива "укрепят решимость Путина оккупировать Украину".