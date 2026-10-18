В інтерв'ю NBC News президент Зеленський розповів про своє ставлення до угоди Трампа і Путіна.

Чи відчуває Зеленський зраду з боку Трампа?

Журналістка поцікавилася в українського лідера, чи він досі почуваєтеся зрадженим президентом Трампом і Сполученими Штатами.

Я абсолютно чесно поділився всіма своїми почуттями. І мої почуття не змінилися,

– відповів глава держави.

У нещодавньому інтерв'ю Пірсу Моргану Зеленський заявив, що почувається зрадженим через угоду Трампа і Путіна.

Президент наголосив, що не піде на територіальні чи політичні поступки заради чиїхось комерційних чи геополітичних інтересів. "Ми не продаємо нашу країну", – сказав політик.

Він також висловив жаль з приводу втрати сильного "партнера" – Сполучених Штатів Америки.

Вже у новому інтерв'ю президент попередив: якщо США офіційно стануть на бік Росії, Україна не зможе вистояти. Водночас Зеленський сподівається, що Трамп буде на боці України або принаймні займе нейтральну позицію.

Зеленський вважає, що домовленість Трампа про постачання російського дизельного пального "зміцнить рішучість Путіна окупувати Україну".