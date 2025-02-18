США предложить Беларуси сделку: станет ли Лукашенко независимым от Путина

Издание The New York Times пишет, что США предложили самопровозглашенному президенту Александру Лукашенко соглашение, чтобы ослабить влияние России на Беларусь. Там говорится об освобождении политических заключенных. В обмен Штаты готовы отменить часть санкций, в частности, с беларусских банков.

Однако сейчас белорусский диктатор даже если будет иметь желание, то не сможет оторваться от влияния Владимира Путина. Такое мнение 24 Канала озвучил эксперт по национальной безопасности, военнослужащий ВСУ Иван Варченко.

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Для Лукашенко "красные линии" перейдены

Иван Варченко считает, что еще в 2020 году можно было пытаться финансово, экономически подкупить Лукашенко. Тогда он еще мог поддаваться. Однако сейчас самопровозглашенный президент Беларуси – абсолютная марионетка России.

Он понимает, что как только он отрывается от Путина, то подписывает себе приговор. Поэтому я абсолютно уверен, что Лукашенко с ностальгией по старым временам услышал эти предложения. Но сегодня у него "красные линии" перейдены. Даже если будет иметь желание, он не сможет оторваться от Путина именно таким образом,

– сказал он.

Лукашенко продал Беларусь в руки России и пытается сделать ее пособником российских преступлений. Таким образом белорусский диктатор сам стал полностью зависимым от Путина.

"Это не о несчастном Лукашенко, которого подавляет тиран Путин. Это вопрос о собственном выборе Лукашенко, который в свое время обменял свое благосостояние на перспективы Беларуси", – добавил эксперт по национальной безопасности.