Новая военная помощь может быть частью вклада США в фонд недр, – Шмигаль

Соглашение Украины с США о недрах предусматривает взносы в фонд, который в течение 10 лет будет инвестировать в развитие и восстановление нашей страны. В частности речь идет и о новой военной помощи.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал в эфире телемарафона, сообщает 24 Канал.

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Что известно о новой военной помощи Украине в виде взносов в фонд

Премьер-министр Украины назвал основные условия соглашения о недрах с США. По его словам, оно имеет партнерский характер – государства вносят средства в фонд по принципу равного распределения долей, а инфраструктура и природные ресурсы полностью остаются в собственности украинского народа.

Денис Шмыгаль отметил, что новая военная помощь от США станет частью взносов в фонд.

Взносами в этот фонд будут денежные средства с обеих сторон. Но новая помощь, которая будет предоставляться Украине после подписания соглашения, может также засчитываться как взнос в фонд,

– отметил премьер-министр.

По словам Шмыгаля, это достижение важное, и в Украине уже понимают, как будут использовать этот инструмент в работе с США.

Он отметил, что это соглашение никак не противоречит вступлению Украины в Европейский союз и евроинтеграционным обязательствам нашей страны.

Ранее премьер-министр заявлял, что окончательные детали соглашения дорабатывают с американскими коллегами. Это лишь первый шаг и позже будет подписание еще двух соглашений: о создании фонда и его финансирования и наполнения. Как только будут доработаны все окончательные детали – соглашение о недрах подпишут.