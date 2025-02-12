Бессент заявил, что договор о полезных ископаемых даст Украине послевоенный "щит безопасности"

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что соглашение о полезных ископаемых между Киевом и Вашингтоном может оставить Украине "щит безопасности" после окончания войны с Россией.

На этом американский министр после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Голос Америки".

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Какие преимущества соглашения Украины с США

Американский министр заявил, что США и Украина имеют "общие ценности", "общую безопасность", поэтому в Вашингтоне хотели бы и дальше "переплетать общую экономику".

Это важный сигнал для мира, для российского руководства, что мы объединяемся. И, увеличивая наши экономические обязательства через партнерство с правительством и народом Украины, это обеспечит, как только этот конфликт закончится, долгосрочный щит безопасности для всех украинцев,

– сказал Бессент.

По его мнению, соответствующее соглашение "соответствует видению Дональда Трампа относительно быстрого решения этого конфликта" и "дает дальнейшие гарантии для украинского народа относительно американской помощи". Он говорит, что это часть фундамента для более широкого мирного соглашения.

В свою очередь Владимир Зеленский отметил, что для Украины крайне важно, чтобы военная поддержка США не прекращалась. Он поблагодарил Трампа "за его месседжи, что он будет поддерживать Украину и он хочет только остановить эту войну".

К слову, также украинский президент во время встречи с министром финансов США отметил, что его команде уже передали первый драфт относительно добычи полезных ископаемых и заверил, что будет сделано все для его быстрого подписания.