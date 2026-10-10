Германия не будет отменять санкции на российскую нефть, несмотря на соглашение Трампа и Путина по дизельному топливу

В пятницу, 9 октября, Дональд Трамп и Владимир Путин договорились об отмене санкций в отношении российского дизельного топлива. В то же время правительство Германии отказалось отменять ограничения на импорт российского дизельного топлива вслед за Соединенными Штатами.

Берлин будет и впредь соблюдать действующие эмбарго и работать над новыми экономическими ограничениями в отношении России. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Германии Штефан Корнелиус, передает Welt.

Что говорят в Берлине?

Корнелиус подчеркнул, что немецкая сторона не планирует менять свой курс из-за недавних договоренностей между американским и российским лидерами. Он также заявил, что Германия вместе с Евросоюзом работает над дополнительными санкциями в отношении страны-агрессора.

Наша поддержка Украины в ее борьбе против агрессии остается неизменной,

– добавил чиновник.

Пресс-секретарь министра экономики Катерина Райхе также подтвердила, что Германия поддерживает европейские санкционные пакеты. Она напомнила, что российская нефть и нефтепродукты находятся под запретом в ЕС еще с 2023 года. С тех пор немецкий рынок полностью диверсифицировал поставки и больше не зависит от российского сырья.

Что известно о дизельном соглашении?

Напомним, что в пятницу, 9 октября, президент США Дональд Трамп заявил, что договорился с Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива на американский и мировые рынки. Отметим, что, несмотря на заключенное соглашение и вероятные угрозы со стороны Вашингтона, Киев не планирует отказываться от своих военных планов и продолжит наносить удары по НПЗ.

Решение Вашингтона вызвало острую критику со стороны других европейских партнеров. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал назвал действия президента США большой ошибкой и призвал усилить поддержку Киева, чтобы украинские силы могли превратить российские нефтеперерабатывающие заводы в руины.