Будем стоять до победы, – Байден назвал 3 шага на саммите G7, которыми посылают сигнал Путину

Президент США подчеркивает: Запад продолжает стоять с Украиной до победы над агрессором. Он назвал три важных шага, которые являются одновременно сигналами для Путина.

В четверг, 13 июня, в рамках саммита G7 президенты США и Украины, Владимир Зеленский и Джо Байден, дали совместную пресс-конференцию. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на прямую трансляцию мероприятия.

Смотрите также Обещают поставки боевых эскадрилий: Зеленский впервые рассказал детали соглашения с США

Три сигнала к Путину

По словам американского лидера, Запад "невозможно переждать и невозможно разделить". Мировые демократические элиты будут продолжать поддерживать Украину до ее победы, посылая Москве такие три сигнала, что были приняты на саммите "Группы семи":

10-летнее соглашение по безопасности, подписанное между Вашингтоном и Киевом;

историческая помощь о предоставлении Украине 50 миллиардов из суверенных фондов России;

соглашение об использовании санкций против третьих стран, помогающих Кремлю обходить ограничения.

Это увеличивает давление на Россию. Это коллективный мощный набор действий. Им создается более прочный фундамент успеха Украины,

– подчеркнул Байден.

Нынешний глава Белого дома вспомнил: 2,5 года назад Путин начал грубую войну, ворвавшись в Украину. Он назвал это ужасным испытанием для украинского народа, но одновременно – тестом для всего мира.

Каждый раз возникает вопрос: будет ли стоять Запад с Украиной за ее суверенитет и свободу против тирании? Как констатирует Джо Байден, каждый раз "мы повторяем – да". То есть Запад, в частности США, подтверждают непоколебимую поддержку Украины.

Смотрите также Зеленский и Байден подписали соглашение по безопасности: тезисы президентов

Как отмечало издание Reuters, Вашингтон и Киев признают 10-летнее соглашение по безопасности как мост к возможному членству Украины в НАТО. Соединенные Штаты намерены оказывать долгосрочную поддержку для развития Сил обороны Украины.

На полях этого же саммита "Группы семи" премьер Японии и президент Украины подписали соглашение по безопасности. Согласно его тексту, Токио предоставит Киеву 4,5 миллиарда долларов США уже в 2024 году. В целом Япония будет помогать Украине в течение 10 лет.

Заключение соответствующих документов не стало неожиданностью. Накануне в Офисе Президента анонсировали, что Украина и США подпишут соглашение по безопасности на саммите G7 в Италии. Собственно, происходит мероприятие в роскошном отеле Borgo Egnazia у побережья Адриатического моря. Продлится до 15 июня.