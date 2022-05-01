Согласились на сотрудничество с Россией: мэру Бурыни, его заму и депутату сообщили о подозрениях

Мэр Бурыни, что на Сумщине, решил сотрудничать с врагом. Теперь мужчина вместе со своим заместителем и одним из депутатов предстанет перед судом.

Некоторые украинцы делают ошибочный выбор и решают сотрудничать с российскими оккупантами. У такого решения только один возможный сценарий – задержание и ответственность перед судом.

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Объявление подозрения коллаборантам

Ранее правоохранители сообщали о том, глава Середино-Будской ОТО был задержан за государственную измену. В частности, он сотрудничал с оккупантами и помогал в совершении преступлений против мирных украинцев. Мэр Бурыни готовился к сдаче города россиянам, приказал убрать блокпост и сообщал ФСБ о перемещении ВСУ.

Как сообщили в Офисе генерального прокурора, мэру Бурыни, его заместителю и одному из депутатов уже сообщили о подозрении в государственной измене. Как выяснило следствие, они не только помогали врагу ценной информацией, но и обеспечивали оккупантов жильем, продуктами питания, также предоставляли топливо.

Какая ситуация на оккупированных территориях сейчас: коротко

С сегодняшнего дня российские оккупанты будут пытаться ввести российский рубль в Мелитополе. Кроме того, они сообщили, что планируют открывать российский банк. Некоторые работники банковских учреждений города согласились сотрудничать с врагом.

В Мариуполе оккупанты начали распространять листовки, в которых прописали "правила жизни". Враг делает из города гетто и не собирается возмещать ущерб, который нанес мирным украинцам. Кроме того, проводятся фильтрационные мероприятия.

В Донецке россияне заставляют студентов сдавать кровь для российских солдат. Число случаев вынужденного донорства дошло до 7 сотен.

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