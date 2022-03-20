Согнали молодежь без мозгов, – российская писательница Эйдельман о концерте в "Лужниках"

В России состоялся "грандиозный" концерт по случаю годовщины оккупации Крыма. В "Лужниках" было много молодежи, которая выкрикивала оккупационные лозунги.

Этой молодежи заморочила голову пропаганда. Об этом в эфире 24 канала сказала российская писательница, историк Тамара Эйдельман.

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"Относительно выступления в "Лужниках" – согнали молодежь без мозгов, которым морочат голову сначала в школе, затем телевизор", – подчеркнула Эйдельман.

Молодежью России руководит культ силы

Однако, по ее словам, очень легко сказать, что дело только в пропаганде. Кому-то действительно голову заморочили, но не всем. В душах этой молодежи есть что-то, что заставляет их радоваться происходящему.

Возможно, им просто нравится шагать вместе в ногу, считая Владимира Путина крутым. Основа для них – это культ силы.

Мне кажется, что именно это в них живет, поэтому они и отвечают на пропаганду. С этим нужно будет очень сильно работать после завершения войны,

– подчеркнула историк.

Она объяснила, нужно, чтобы россияне понимали, что не всегда прав тот, у кого очень много танков, самолетов или большой кулак.

Кстати, на концерте Владимира Путина заметили тех же девушек, что и в 2021 году. В середине речи российского президента прервалась трансляция.

Эйдельман о концерте в "Лужниках": смотрите видео