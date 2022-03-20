Цій молоді задурила голову пропаганда. Про це в ефірі 24 каналу сказала російська письменниця, історикиня Тамара Ейдельман.

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"Щодо виступу в "Лужниках" – зігнали молодь без мізків, яким дурять голову спочатку у школі, потім телевізор", – наголосила Ейдельман.

Молоддю Росії керує культ сили

Однак, за її словами, дуже легко сказати, що річ тільки у пропаганді. Комусь і справді голову задурили, але не всім. В душах цієї молоді є щось, що змушує їх радіти тому, що відбувається.

Можливо, їм просто подобається крокувати разом в ногу, вважаючи Володимира Путіна крутим. Основа для них – це культ сили.

Мені здається, що саме це в них живе, тому вони і відповідають на пропаганду. З цим потрібно буде дуже сильно працювати після завершення війни,

– наголосила історикиня.

Вона пояснила, треба, аби росіяни розуміли, що не завжди правий той, хто має дуже багато танків, літаків чи великий кулак.

До речі, на концерті Володимира Путіна помітили тих самих дівчат, що й 2021 року. На середині промови російського президента перервалася трансляція.

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