Согнали в аэропорту как зверей, – украинец рассказал, как проходила эвакуация

Об эвакуации украинцев, условиях для лечения больного коронавирусом Шахова и почему украинцы не могут выехать из Индии – в программе "После всего" с Дмитрием Гнапом рассказал украинец, которого эвакуировали из Таиланда Евгений Трандафилов, нардеп Сергей Шахов, украинец из Индии Александр Савченко, председатель комиссии СНБО по вопросам биобезопасности Сергей Комисаренко и советник Авакова Варченко

Из-за пандемии коронавируса в мире из разных стран продолжают эвакуировать украинцев. Во время одного из таких рейсов находился и Евгений Трандафилов, который летел из Таиланда. Он рассказал, как все происходило на самом деле.

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Несмотря на то, что украинцев просят соблюдать условия карантина и держать дистанцию – в ночь на 23 марта 2020 года пассажиров, которых эвакуировали из разных стран, согнали в большую толпу в аэропорту "Борисполь", где в таких условиях легко могла распространяться инфекция.

Это было похоже на параллельную реальность. Людей, как зверей в скотобойне, согнали в одно помещение. Там было 4 самолета, это примерно 1000 человек. Держали нас 2 часа и перемешивали как в миксере,

– рассказал Трандафилов.

"Если мы говорим о том, что страна борется с эпидемией, то это точно не тот случай. С одной стороны мы не впускаем в транспорт более 10 человек, а с другой – 1000 человек перемешиваем в одно и 2 часа маринуем, – сказал пассажир.

Толпа в аэропорту "Борисполь": видео

Он отметил, что людей, которые носили медицинскую маску, было мало. Кто-то прикрывался шарфом, а некоторые – руками.

Также, по словам Трандафилова, никакой помощи ни от власти, ни от посольства не получил.

Все дни с момента оглашения ситуации мы все время заполняли какие-то формы, таблички, отправляли фото своих паспортов. Однако обратной связи не было. На все вопросы говорили, что заняты и работают,

– объяснил мужчина.

Он отметил, что эвакуацией эту ситуацию было трудно назвать, ведь все платно и даже стоит в несколько раз больше, чем обычный перелет.

Трандафилов добавил, что возвращался из Таиланда с женой. Они ответственно подошли к ситуации и заявили, что самоизолировались на 14 дней и точно не будут контактировать с людьми.

Условия, в которых лечится Шахов

Народный депутат Сергей Шахов, первый из нардепов заболел коронавирусом, показал условия содержания в инфекционном отделении Александровской больницы.

Также он отметил, что утром происходит влажная уборка в комнате. Позже ему ставят капельницы, колят антибиотики и жаропонижающими препаратами.

Сергей Шахов показал условия содержания в больнице: смотрите видео

Больше о лечении Шахова – читайте здесь

Также нардеп заявил, что не жалеет о своих словах, что коронавируса не существует.

"Не жалею ни о каком слове. Потому что действительно коронавирус в головах у чиновников, прежде всего", – сказал Шахов.

Сергей Шахов заверил, что не жалеет о своих словах в Раде относительно коронавируса

Об украинцах в Индии

Из-за ограничения авиаперелетов и отмены рейсов гражданам Украины трудно вернуться домой. Такая проблема сейчас и у украинцев, находящихся в Индии. Одним из этих людей является и Александр Савченко. Он сообщил, что некоторые не могут вернуться на родину из-за нехватки денег. Также из-за комендантского часа нельзя выходить из дома.



Александр Савченко / Фото: скриншот из видео

"Я просто хочу домой, не хочу здесь надолго оставаться, поскольку неизвестно, сколько это еще продлится. Здесь мне не оказывают медицинскую помощь, творится хаос, не работают такси. Местные жители привыкли все проблемы воспринимать с улыбкой. Но их настолько напугали медиа, что они уверены – все проблемы от туристов и иностранцев. Я не чувствую себя здесь в безопасности", – отметил Савченко.

Больше о том, почему украинцы не могут вернуться домой – читайте здесь

О чрезвычайном положении

В Украине сейчас рассматривают вопрос о чрезвычайном положении из-за коронавируса. Однако большинство нардепов выступают против. Несмотря на это, советник Авакова Иван Варченко заявил, что чрезвычайное положение в Украине все равно обязательно введут. Это лишь "вопрос времени".



Иван Варченко / Фото: МВС

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