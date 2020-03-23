Я не чувствую себя здесь в безопасности, – украинец в Индии об условиях, в которых находится

Из-за ограничений авиаперелетов и отмены рейсов гражданам Украины трудно вернуться домой. В связи с этим они сталкиваются с проблемами – билеты дорогие, рейсов мало и нет соответствующей медицинской помощи.

У некоторых людей закончились деньги и они не могут вернуться. Главная проблема, которая возникла – комендантский час. Об этом в эфире программы "После всего" на 24 канале рассказал украинец, который сейчас находится в Индии, Александр Савченко.

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Он сообщил, что у некоторых людей закончились деньги и они не могут вернуться. Из-аа комендантского часа нельзя выходить из дома. Сначала эти ограничения должны были продолжаться 1 день, а потом их продлили на 4 дня.

Основная проблема заключается в том, что нет никакой определенности ни со стороны консульства, ни со стороны украинской власти. Индия начала закрывать дороги, железнодорожные сообщения, завтра (24 марта – 24 канал) последний день, когда будут летать местные самолеты. Все это меняется очень быстро,

– рассказал Савченко.

Он также отметил, что авиакомпании отменяют рейсы, но деньги за билеты не возвращают. По его словам, МАУ "выключили" своих операторов до 4 апреля. Консул Украины время от времени выходит на связь, но его рекомендации заключаются в том, чтобы мыть руки, не выходить из дома и ждать сообщения.

Последняя больница, которая была рядом закрылась. А в медицинских учреждениях не принимают иностранцев.



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"Я просто хочу домой, не хочу здесь надолго оставаться, поскольку неизвестно, сколько это еще будет продолжаться. Здесь мне не оказывают медицинскую помощь, творится хаос, не работают такси. Местные жители привыкли все проблемы воспринимать с улыбкой. Но их настолько напугали медиа, что они уверены – все проблемы от туристов и иностранцев. Я не чувствую себя здесь в безопасности ", – отметил Савченко.

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Украинец также рассказал, что объявили специальный рейс на 25 марта из Дели, но шансы туда добраться из города, где он сейчас находится, очень малы.