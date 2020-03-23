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      Я не відчуваю себе тут в безпеці, – українець в Індії розповів, у яких умовах перебуває

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      Олександр Савченко / 24 канал

      Через обмеження авіаперельотів і скасування рейсів громадянам України важко повернутися додому. У зв'язку із цим вони стикаються із проблемами – квитки дорогі, рейсів мало та немає відповідної медичної допомоги.

      У деяких людей закінчились гроші і вони не можуть повернутись. Головна проблема, яка виникла – комендантська година. Про це в ефірі програми "Після всього" на 24 каналі розповів українець, який зараз перебуває в Індії, Олександр Савченко.

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      Він повідомив, що деякі люди не можуть повернутись в Україну через брак грошей. А через комендантську годину не можна виходити з дому. Спочатку ці обмеження мали тривати 1 день, а потім їх продовжили на 4 дні.

      Основна проблема полягає в тому, що немає жодної визначеності ні з боку консульства, ні з боку української влади. Індія почала закривати дороги, залізничні сполучення, завтра (24 березня – 24 канал) останній день, коли літатимуть місцеві літаки. Все це змінюється дуже швидко,
      – розповів Савченко.

      Він також зазначив, що авіакомпанії скасовують рейси, але гроші за квитки не повертають. За його словами, МАУ "вимкнули" своїх операторів до 4 квітня. Консул України часом виходить на зв'язок, але його рекомендації полягають у тому, щоб мити руки, не виходити з дому і чекати повідомлення.

      Остання лікарня, яка була поруч зачинилася. А в медичних закладах не приймають іноземців.

      Коронавірус в цифрах
      Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

      "Я просто хочу додому, не хочу тут надовго залишатись, оскільки невідомо, скільки це ще триватиме. Тут мені не надають медичну допомогу, твориться хаос, не працюють таксі. Місцеві жителі звикли всі проблеми сприймати з усмішкою. Але їх настільки налякали медіа, що вони переконані – усі проблеми від туристів та іноземців. Я не відчуваю себе тут в безпеці", – зазначив Савченко.

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      Українець також розповів, що оголосили спеціальний рейс на 25 березня з Делі, але шанси туди дістатися з того міста, де він зараз перебуває, дуже малі.

      В Україні вперше зафіксували коронавірус у медичних працівників
      сьогодні
      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Новини України авіація Індія
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