Зігнали в аеропорту як звірів, – українець розповів, як відбувалась евакуація

Про евакуацію українців, умови для лікування хворого на коронавірус Шахова та чому українці не можуть виїхати з Індії – у програмі "Після всього" з Дмитром Гнапом розповіли українець, якого евакуювали з Таїланду Євген Трандафілов, нардеп Сергій Шахов, українець з Індії Олександр Савченко, голова комісії РНБО з питань біобезпеки Сергій Комісаренко та радник Авакова Іван Варченко.

Через пандемію коронавірусу у світі з різних країн продовжують евакуйовувати українців. Під час одного з таких рейсів перебував і Євген Трандафілов, який летів з Таїланду. Він розповів, як все відбувалось насправді.

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Попри те, що українців просять дотримуватись умов карантину та тримати дистанцію – у ніч на 23 березня 2020 року пасажирів, яких евакуювали з різних країн, зігнали у великий натовп в аеропорті "Бориспіль", де в таких умовах легко могла поширюватись інфекція.

Це було схоже на паралельну реальність. Людей як звірів у скотобійні зігнали в одне приміщення. Там було 4 літаки, це приблизно 1000 людей. Тримали нас 2 години і перемішували як у міксері,

– розповів Трандафілов.

"Якщо ми говоримо про те, що країна бореться з епідемією, то це точно не той випадок. З одного боку ми не впускаємо у транспорт понад 10 людей, а з іншого – 1000 людей перемішуємо в єдине і 2 години маринуємо, – сказав пасажир.

Натовп в аеропорту "Бориспіль": відео

Він зазначив, що людей, які носили медичну маску, було мало. Хтось прикривався шарфом, а дехто – руками.

Також, за словами Трандафілова, ніякої допомоги ні від влади, ні від посольства не отримав.

Всі дні від моменту оголошення ситуації ми весь час заповняли якісь форми, таблички, відправляли фото своїх паспортів. Однак зворотного зв'язку не було. На всі питання казали, що зайняті і працюють,

– пояснив чоловік.

Він зауважив, що евакуацією цю ситуацію було важко назвати, адже все платно і навіть коштує у кілька разів більше, ніж звичайний переліт.

Трандафілов додав, що повертався з Таїланду з дружиною. Вони відповідально підійшли до ситуації та заявили, що самоізолювались на 14 днів і точно не контактуватимуть з людьми.

Про умови, в яких лікується Шахов

Народний депутат Сергій Шахов, який перший з нардепів захворів на коронавірус, показав умови утримання в інфекційному відділенні Олександрівської лікарні.

Також він зазначив, що зранку відбувається вологе прибирання в кімнаті. Пізніше йому ставлять крапельниці, колять антибіотики і жарознижуючі препарати.

Сергій Шахов показав умови утримання у лікарні: дивіться відео

Більше про лікування Шахова – читайте тут

Також нардеп заявив, що не шкодує про свої слова, що коронавірусу не існує.

"Не шкодую про жодне слово. Тому що дійсно коронавірус в головах у чиновників, насамперед", – сказав Шахов.

Сергій Шахов запевнив, що не шкодує про свої слова у Раді щодо коронавірусу

Про українців в Індії

Через обмеження авіаперельотів і скасування рейсів громадянам України важко повернутися додому. Така проблема зараз і в українців, які перебувають в Індії. Одним з цих людей є і Олександр Савченко. Він повідомив, що дехто не може повернутись на Батьківщину через брак грошей. Також через комендантську годину не можна виходити з дому.



Олександр Савченко / Фото: скриншот з відео

"Я просто хочу додому, не хочу тут надовго залишатись, оскільки невідомо, скільки це ще триватиме. Тут мені не надають медичну допомогу, твориться хаос, не працюють таксі. Місцеві жителі звикли всі проблеми сприймати з усмішкою. Але їх настільки налякали медіа, що вони переконані – усі проблеми від туристів та іноземців. Я не відчуваю себе тут в безпеці", – зазначив Савченко.

Більше про те, чому українці не можуть повернутись додому – читайте тут

Про надзвичайний стан

В Україні зараз розглядають питання про надзвичайний стан через коронавірус. Однак більшість нардепів виступають проти. Попри це, радник Авакова Іван Варченко заявив, що надзвичайний стан в Україні все одно обов'язково введуть. Це лише "питання часу".



Іван Варченко / Фото: МВС

Більше про ймовірне введення надзвичайного стану в Україні