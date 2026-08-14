Соответствующее заявление на своей странице опубликовал СтратКом ВСУ.
Как в ВСУ реагируют на угрозы России?
В ВСУ ответили стране-террористке, что Украина согреется огнем российских НПЗ.
Соответствующая надпись присутствует на фотографии-ответе оккупантам.
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ВСУ отреагировали на угрозы России / Фото СтратКом ВСУ
Напомним, что оккупационное Минобороны 14 августа опубликовало фото, на котором изображены "Шахеды" и есть надпись "Как снег на голову".
На эту провокацию уже отреагировал глава ЦПД СНБО Андрей Коваленко. Он отметил, что теперь россияне будут знать, что благодаря Минобороны России у них зимой не будет света, тепла и топлива.
"Зеркало всегда работает. Что посеешь – то и пожнешь", – подытожил руководитель ЦПД.
Российские угрозы / Фото Минобороны России
К слову, ранее временно исполняющий обязанности министра обороны Евгений Хмара анонсировал новые атаки по России. Он подчеркнул, что будут уничтожены инфраструктура, флот, логистика, объекты топливно-энергетического комплекса и предприятия, работающие на войну против Украины.