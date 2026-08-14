Відповідну реакцію на своїй сторінці опублікував СтратКом ЗСУ.

Як у ЗСУ реагують на погрози Росії?

У ЗСУ відповіли країні-терористці, що Україна зігріється вогнем російських НПЗ.

Відповідний напис є на фотовідповіді окупантам.

ЗСУ відреагували на погрози Росії / Фото СтратКом ЗСУ

Нагадаємо, що окупаційне міноборони 14 серпня опублікувало фото, на якому зображені "Шахеди" та є напис "Як сніг на голову".

На цю провокацію уже відреагував глава ЦПД РНБО Андрій Коваленко. Він зауважив, що тепер росіяни знатимуть, що завдяки міноборони Росії у них взимку не буде світла, тепла та пального.

"Дзеркало завжди працює. Що посієш – те й пожнеш", – підсумував керівник ЦПД.

Російські погрози / Фото міноборони Росії

До слова, раніше тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони Євгеній Хмара анонсував нові атаки по Росії. Він наголосив, що буде знищено інфраструктуру, флот, логістику, об'єкти паливно-енергетичного комплексу та підприємства, які працюють на війну проти України.