Сохраняйте спокойствие, двигаемся по плану, – Ким попросил николаевцев не распространять слухи

Россияне активно вбрасывают в наше информационное пространство дезинформацию, провоцируя украинцев на ответные реакции, которые играют на руку врагу.

Об этом предупредил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Он отметил, что из-за сокращения количества агентуры россияне черпают информацию из соцсетей. Для нашей общей безопасности следует меньше писать и обсуждать текущие события.

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Как работают провокации россиян

По словам Кима, оккупанты разгоняют сетями координаты наших построек, а затем наблюдают за реакциями комментаторов. И именно украинцы становятся указателями, рассказывающими, где ничего нет, где дежурят военные и тому подобное.

Он добавил, что мы перешли критическую точку и устали от информации. Следовательно начинаем погружаться в новое инфополе.

Мы читаем орковские паблики, орки читают наши. Этим военные пользуются. Они нам посылают данные, чтобы мы были заняты, а мы начинаем паниковать,

– объяснил Ким.

Кроме того, он предупредил, что сейчас в городе начнут проводить ряд важных работ, которые не следует вносить вообще.

Берегите покой, ничего не происходит, не нужно ничего обсуждать. Мы двигаемся по плану,

– подытожил глава ОВА.

Смотрите новое обращение Виталия Кима: