Сохраняют единство с "убийцей", - Эпифаний по поводу решения о "самостоятельности" УПЦ МП

Церковь Московского патриарха заявила якобы о своей "независимости" от русской православной церкви. Однако Эпифаний отметил, что на самом деле МП и дальше сохраняет единство с патриархом Кириллом.

Глава Православной церкви Украины убежден, что цель собора МП – сохранить статус-кво и изменить отношение к себе украинского общества, но без разрыва отношений с Россией и патриархом Кириллом.

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Эпифаний прокомментировал слова главного дипломата МП митрополита Иллариона, сказавшего, что "единство между русской православной церковью и МП сохраняется и РПЦ продолжит укреплять ее".

ПЦУ готова к диалогу

Эпифаний в очередной раз подчеркнул, что ПЦУ стремится к единству в Украине и готова к диалогу с МП без условий и ультиматумов. Однако те не возобновили отношения со вселенским патриархом, а наоборот подтвердили все предыдущие решения.

Они сохраняют единство с убийцей – патриархом Кириллом, который позволяет убивать украинцев,

– добавил митрополит.

Глава УПЦ пояснил, что де-факто связь с Москвой в МП остается, а де-юре у них есть желание избежать закона, призванного переименовать их.

Что этому предшествовало

В Украине неоднократно отмечали, что Московский патриархат угрожает нацбезопасности, а после полномасштабного вторжения России – тем более.

Напомним, что патриарх Кирилл благословил российскую армию на войну против Украины, то есть фактически благословил все преступления кафиров: убийства, изнасилования, пытки.

После этого, 27 мая, Собор УПЦ МП заявил, что не согласен с Кириллом в вопросе войны России с Украиной и УПЦ в дальнейшем будет действовать как "независимая и самостоятельная". Однако украинская церковь все равно остается частью РПЦ. Чтобы стать независимым, ей нужно получить томос.

СМИ выяснили, что на самом деле МП снижает влияние РПЦ только в административных вопросах, духовное общение сохранится. Некоторые делегаты предлагали не поминать патриарха Кирилла, но этого не поддержали.

После начала войны уже более 400 приходов УПЦ МП перешли в ПЦУ. Также усиливается и негативное отношение людей к священникам подчиняющейся агрессору церкви.

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